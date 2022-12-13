У центрі Мелітополя пролунав вибух

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі пролунав гучний вибух. Очевидці пишуть про тіло, накрите чорною плівкою. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

У вівторок, 13 грудня, близько 14:00 год. в районі шахової школи, що в центрі Мелітополя був вибух. Російські окупанти одразу ж перекрили дороги.

За даними місцевих мешканців, у місті також пролунали звуки автоматних черг. Окрім того, люди бачили тіло, накрите чорною плівкою.

«Чекаємо на подробиці, хто виявився 200-им», – написав Федоров.