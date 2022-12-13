У Скадовську підірвали авто ексдепутата-колаборанта

В окупованому росіянами Скадовську на Херсонщині 12 грудня підірвався автомобіль колаборанта, колишнього депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка, пише Українська правда.

«12 грудня о 12:30 автомобіль колаборанта Віталія Булюка вибухнув біля його приватного будинку на вулиці Маріїнській. Віталій Булюк з пораненнями доставлений до однієї з лікарень Сімферополя. Водій автомобіля загинув на місці. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової».

За даними законної місцевої влади Скадовська, після події кілька кварталів навколо будинку та центр міста були оточені. Окупанти проводять обшуки та перевірки документів.

Місто закрили на в’їзд та на виїзд. На під’їздах до міста заблокували весь транспорт: шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі.

Так званий «міністр охорони здоров’я» окупованої частини Херсонської області Вадим Ільмієв підтвердив поранення і госпіталізацію Віталія Булюка, якого окупанти називають «першим віце-губернатором Херсонської області», що «курує питання економіки, фінансово-бюджетної політики, сільського господарства, доходів і зборів».

«Булюк дійсно постраждав. Його стан середньої тяжкості, стабільний. Водій автомобіля загинув на місці. За моїми даними, спрацювала міна спрямованої дії, автомобіль згорів», – повідомив Ільмієв.

Довідка: Віталій Булюк – колишній комуніст, член партії «Наш край», близький друг зрадника від «Батьківщини» Володимира Сальдо. За даними ЗМІ, Булюк був фігурантом численних кримінальних справ за звинуваченнями у контрабанді, хабарах, здирствах, зловживанні службовими повноваженнями, але перед судом так і не постав.

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