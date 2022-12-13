У Львові визначили кращих гирьовиків

У Львові відбулися XXI Всеукраїнські змагання з гирьового спорту імені професора Юрія Олексійовича Резнікова, який свого часу доклав чимало зусиль для вишколу військових фахівців у стінах Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомив очільник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

«Це насправді знакова спортивна подія, яка вже 21 рік поспіль збирає найсильніших спортсменів-гирьовиків зі всієї України. Але основу її учасників традиційно складають саме представники Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів», – повідомив Павло Ткачук.

Участь в урочистому відкритті змагань взяли: Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий, нардеп Ростислав Тістик, син професора Юрія Резнікова – Костянтин, начальник управління молоді та спорту ЛОВА Роман Хім’як, начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, президент Союзу гирьового спорту України Валентин Бербеничук та багатьох інших.

Як відомо, у листопаді 2001 року за ініціативи курсантів-гирьовиків, на знак вшанування пам’яті їхнього вчителя, відбувся перший турнір з гирьового спорту імені Юрія Резнікова, який згодом став Всеукраїнським та щорічним.

«Переконаний, що цьогорічні змагання стануть потужним імпульсом розвитку професійно важливих фізичних якостей сучасного офіцерського корпусу України», – додав Павло Ткачук.

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