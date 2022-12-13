У ЛМР розказали, де можна буде придбати новорічну ялинку

З 17 грудня 2022 року до 6 січня 2023 року у Львові продаватимуть хвойні дерева до зимових свят. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Так, для торгівлі хвойними визначили 18 локацій, що розташовані у кожному районі міста.
Галицький район:
- вул. Волоська.
Залізничний район:
- вул. Є. Патона, 4/1;
- вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»);
- вул. Широка – вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»).
Личаківський район:
- вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»);
- вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»).
Сихівський район:
- вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»);
- просп. Червоної Калини, 36 (перед ТЦ «Шувар»).
Франківський район:
- вул. Володимира Великого, 59-В;
- вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»);
- вул. Наукова, 29-А (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД).
Шевченківський район:
- вул. І. Величковського, 8;
- вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»);
- вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика (напроти ринку ТзОВ «Тополя-1»);
- вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»);
- вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ «Фірма «Світлиця-3»);
- вул. Т. Шевченка, 360-364 (біля ринку ФГ «Ярослава»);
- просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар» ЛТД).
Зазначимо, ЛКП «Муніципальна варта» спільно з районними адміністраціями, Головним управлінням Національної поліції у Львівській області та Управлінням патрульної поліції у Львівській області контролюватиме недопущення торгівлі хвойними деревами у невстановлених для цього місцях.
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Анастасія Диняк