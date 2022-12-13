У ЛМР розказали, де можна буде придбати новорічну ялинку

З 17 грудня 2022 року до 6 січня 2023 року у Львові продаватимуть хвойні дерева до зимових свят. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, для торгівлі хвойними визначили 18 локацій, що розташовані у кожному районі міста.

Галицький район:

вул. Волоська.

Залізничний район:

вул. Є. Патона, 4/1;

вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»);

вул. Широка – вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»).

Личаківський район:

вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»);

вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»).

Сихівський район:

вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»);

просп. Червоної Калини, 36 (перед ТЦ «Шувар»).

Франківський район:

вул. Володимира Великого, 59-В;

вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»);

вул. Наукова, 29-А (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД).

Шевченківський район:

вул. І. Величковського, 8;

вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»);

вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика (напроти ринку ТзОВ «Тополя-1»);

вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»);

вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ «Фірма «Світлиця-3»);

вул. Т. Шевченка, 360-364 (біля ринку ФГ «Ярослава»);

просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар» ЛТД).

Зазначимо, ЛКП «Муніципальна варта» спільно з районними адміністраціями, Головним управлінням Національної поліції у Львівській області та Управлінням патрульної поліції у Львівській області контролюватиме недопущення торгівлі хвойними деревами у невстановлених для цього місцях.