У Дрогобицькому районі лунатимуть вибухи

У вівторок, 13 грудня, на території Дрогобицького району будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у відділі з питань цивільного захисту населення Дрогобицької РВА.

Через знищення вибухонебезпечних предметів, в окремих населених пунктах району буде чутно вибухи.

Жителів закликають зберігати спокій. Орієнтовний час проведення робіт не розголошують.

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