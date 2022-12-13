Нідерланди готові створити трибунал для Росії в Гаазі

Нідерланди готові розмістити у себе новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, передає Українська правда.

Зазначається, що разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу.

Також ідеться про те, що новий суд не буде на заваді роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також розміщується в Нідерландах.

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