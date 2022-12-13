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На війні загинув госпітальєр Ніко зі Швеції

Анастасія Диняк

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Під час евакуації поранених військових загинув медик-доброволець, який приїхав зі Швеції. Про це повідомила народна депутатка та волонтерка Яна Зінкевич.

Так, під час евакуації поранених із «нульових» позицій фронту автомобіль медиків зіткнувся з бойовою машиною піхоти, покинутою серед дороги. Унаслідок цього загинув медик-доброволець Ніко.

«Він був юним хлопцем, приїхавши зі Швеції, він зголосився стати медиком-добровольцем та рятувати життя на фронті. Як зараз пам‘ятаю, коли він прибув 14 квітня і сказав, що буде до кінця. Він був на супер завданнях з нашими рідними службами і все завжди проходило ідеально. В ньому була і мужність, і спокій, і рівновага», – зазначила Зінкевич.

Окрім Ніко, постраждали ще двоє госпітальєрів з його екіпажу. Наразі вони проходять обстеження.

Прощання з загиблим Героєм відбудеться 14 грудня о 14:00 год на Михайлівській площі у Києві.

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