Для відновлення електро- та теплопостачання Україна потребує 1 млрд доларів, – Шмигаль

Україна потребує 1 мільярд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні ОЕСР, пише Економічна правда.

Він розповів, що план відновлення України після війни передбачає три етапи.

«Але головним пріоритетом наразі є етап виживання – швидкого відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору для проходження зимового періоду», – зазначив глава уряду.

Шмигаль розповів, що останні російські атаки призвели до пошкодження половини об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні та дестабілізації електромережі. Запровадження планових та позапланових відключень електроенергії в країні вплинуло на всі сектори економіки та соціального життя України.

«Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в 500 млн дол США. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в 500 млн дол. США», – наголосив прем’єр-міністр.

Крім цього, відповідно до звіту Світового банку, Єврокомісії та Кабінету Міністрів, загальні потреби щодо відбудови та відновлення України на 1 червня оцінювались у 349 млрд дол. За попередніми оновленими оцінками Світового банку та Уряду України потреби на відбудову зростуть до 500-600 млрд дол.

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