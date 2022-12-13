Депутат держдуми РФ володіє 11 квартирами у Києві

Національна поліція України виявила у Києві 11 квартир, які перебувають у власності чинного депутата держдуми Росії Дмитра Сабліна.

За даними поліції, правоохоронці повідомили про підозру депутату російської держдуми за посягання на територіальну цілісність України.

Досудове розслідування стосовно протиправної діяльності російського політика, 1968 року народження, проводять працівники Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

«Перед повномасштабним вторгненням як депутат теперішнього скликання державної думи рф голосував серед інших депутатів про надання дозволу на ведення військ на територію України. Водночас чоловік є уродженцем м. Маріуполь Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що фігурант у цьому році нагороджений медаллю «за отвагу» та «бойовою» медаллю «за асвабаждєніє Маріуполя» наказом так званого голови так званої «днр» пушиліна.

Депутату держдуми повідомлено про підозру за фактами посягання на територіальну цілісність України.

В ході досудового розслідування було проведено 8 санкціонованих обшуків. Під час вказаних заходів виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у місті Києва. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість.

Нацполіція не називає імені дерутата РФ, але за даними ЗМІ мова про депутата від «единой россии» Дмитра Сабліна.

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