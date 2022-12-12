У Львові лікарі видалили новонародженому пухлину розміром з голову

Львівські лікарі прооперували малюка, якому ще до народження діагностували рідкісну пухлину куприка. Пухлина була розміром з голову дитини та важила пів кілограма. Про це повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

Так, рідкісну хворобу діагностовують в одного з 35 тисяч малюків. Це вроджена паталогія, що виникає на нетипових для пухлин органах або ділянках тканин.

Хлопчику діагностували патологію, коли його мати, 24-річна львів’янка Марта, була на 32-му тижні вагітності. Новоутвір розташовувався поряд з сідницями малюка.

Маленький Олег народився з вагою 3,2 кілограма. Операцію проводили на 5 день життя малюка. На той момент 8-сантиметрова пухлина важила вже пів кілограма. Тератома збільшувалася разом з дитиною, перетискаючи внутрішні органи ще до народження.

«Тератома третього типу – найскладнішого для видалення – частково розташовувалася також в черевній порожнині Олежика. Пухлина щільно прилягала до тазових органів дитини, прямої кишки та м’язових комплексів, що її фіксують», – зазначили медики.

Хірурги видалили новоутвір, щоб пряма кишка дитини повноцінно функціонувала. При цьому їм вдалося частково зберегти м’язові тканини. Вага Олега після операції становила 2,5 кілограма. Наразі хлопчик почувається добре.