Через негоду затримуються пасажирські поїзди

Через складні погодні умови в районах польського, угорського та словацького кордонів затримується низка поїздів, попередила «Укрзалізниця».
Найбільше запізнюються поїзди:
№716/715 Перемишль – Київ на 8:35 год;
№706/705 Перемишль – Київ на 3:51 год;
№32/31 Перемишль – Запоріжжя 1:20 год;
№45/46 Харків – Ужгород на 1:18 год;
№90/89 Перемишль – Київ на 1:01 год.
Із затримками в межах пів години курсують поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський