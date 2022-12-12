Через негоду затримуються пасажирські поїзди

Через складні погодні умови в районах польського, угорського та словацького кордонів затримується низка поїздів, попередила «Укрзалізниця».

Найбільше запізнюються поїзди:

№716/715 Перемишль – Київ на 8:35 год;

№706/705 Перемишль – Київ на 3:51 год;

№32/31 Перемишль – Запоріжжя 1:20 год;

№45/46 Харків – Ужгород на 1:18 год;

№90/89 Перемишль – Київ на 1:01 год.

Із затримками в межах пів години курсують поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.