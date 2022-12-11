Українські захисники відбили 11 атак рашистів на Донбасі

На 291 добу війни російські окупаційні війська продовжують обстрілювати міста України, вести свій наступ на Донбасі. На Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили 11 ворожих атак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 11 грудня.

За минулу добу українські військові відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Також ворог завдав три ракетні та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури й надалі зберігається по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках агресор продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках рашисти гатили по позиціях Сил оборони в районах більше 20 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Георгіївка, Мар’їнка, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити українські позиції з танків та артилерії поблизу Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів. Серед них – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Времівка Донецької області та Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали Херсон і його передмістя, а також інші населені пункти на прибережжі Дніпра.

На тимчасово захопленій території Луганської області протягом останніх двох тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти, аби виявити та знищити книжки українською мовою та матеріали, що містять символіку України.

«З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено примусову мобілізацію. У місті Красний Луч побільшало патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих», – кажуть у Генштабі.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління та три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.