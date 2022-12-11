Українська авіація завдала п’ять по районах зосередження рашистів

Триває 291 доба російського широкомасштабного вторгнення. Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони двадцяти шести населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється та та обстрілює наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку і Дніпровське та місто Херсон.

Російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі.

Також окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.