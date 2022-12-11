Україна домовилася з Німеччиною про нові постачання зброї

Німеччина надала Україні нові зобов’язання про постачання зброї для протистояння повномасштабному російському вторгненню. Про це в інтерв’ю Welt am Sonntag розповів посол України в Німеччині Олексій Макєєв, повідомляє Європейська правда.

«Під час прямих переговорів нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час. Я не хочу чинити дипломатичний тиск на німецький уряд, але я хочу, щоб Німеччина швидше надала те, що вона має. Тому що у нас немає часу більше чекати на зброю», – зазначив посол.

За словами Макєєва, Україна потребує більшої кількості зенітних комплексів, гаубиць, зенітних установок Gepard і боєприпасів.

«Крім того, все ще йдеться про постачання танків Marder та Leopard. А втім, рішення щодо цього залишається за урядом Німеччини», – зазначив український дипломат.

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