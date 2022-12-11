Суд покарав львів’янина за висміювання ПЦУ в соцмережі

Личаківський суд Львова під головуванням судді Володимира Мармаша оштрафував на 5100 грн львів’янина, який висміював у Facebook Православну Церкву України та її священників. Відповідне рішення оприлюднене в єдиному державному реєстрі судових рішень 9 грудня, пише Zaxid.net.

У рішенні ідеться про те, що львів’янин створив у Facebook обліковий запис, де у травні 2021 року опублікував висловлювання, «що містять прояви агресії, третирування, крайньої зневаги до ПЦУ та її священнослужителів, популяризують/пропагують нетерпиме, вороже ставлення до ПЦУ, ображають релігійні переконання її вірян та прибічників, розпалюють ворожнечу та ненависть на релігійному ґрунті».

Чоловіка звинуватили через вживання презирливих найменувань та характеристик щодо ПЦУ і її священників.

Сам обвинувачений вже покаявся, сприяв слідству і уклав угоду з прокурором, що пом’якшило обставини справи. Тож у вироку суду ідеться про стягнення з нього штрафу у 5100 грн (300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) і 6006 грн на оплату залучення експерта.

Профіль у Facebook, де засуджений писав про ПЦУ, видалений.

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