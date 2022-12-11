Під Бахмутом накрили групу диверсійно-розвідувальну групу росіян

В районі Бахмута військові 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ виявили та накрили мінометним вогнем диверсійно-розвідувальну групу рашистів, повідомляє Міністерство оборони.

Російські окупанти в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони Українських позицій. Однак підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло.

Рашистів вдалося виявити завдяки дронам, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем.

«Щонайменше двоє окупантів до своїх вже не повернуться. Це лише підтверджені втрати противника», – йдеться у повідомленні командування 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

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