«Міцніші за сталь». У Львові відкрили фотовиставку, присвячену загиблим захисникам Маріуполя

У Львові 11 грудня в приміщенні Порохової вежі відкрили фотовиставку «Міцніші за сталь», яка присвячена загиблим захисникам Маріуполя. На виставці представлені 177 фотографій бійців полку «Азов», а також коротка інформація про них, передає Радіо Свобода.

«Тут лише фотографії частини загиблих бійців у Маріуполі. Можливо, менше половини. Ми ці світлини зібрали разом із батьками полеглих. Важливо зберегти пам’ять про хлопців, розповідати про них. Невідомо, скільки загалом загинуло азовців, захищаючи Маріуполь. Багато батьків проживають на окупованій території, зрозуміло, що фотографій синів не надали, бо це небезпечно. Ми, мабуть, поховали 15% бійців, чиї тіла були передані Росією, яких ідентифікували. Ще більшість тіл не є ідентифіковані», ‒ повідомила Віталія Лучечко, сестра загиблого бійця полку «Азов» Юрія Лучечко (позивний «Юрєц»), який загинув 9 квітня 2022 року.

Фотовиставку організували рідні загиблих військовослужбовців. Багато з них прийшли на відкриття, як і побратими їхніх синів і доньок.

«Мій син загинув 20 квітня на контрольно-пропускному пункті, потрапив під обстріл. Він був військовим медиком, це був його вибір іти служити і рятувати військових. Синові було 28 років, але я досі його не поховала. Тіло залишається десь в Маріуполі, але де, я не знаю», ‒ говорить Віра, мама медика Івана Штокала.

Нині у російському полоні можуть перебувати близько 700 бійців полку «Азов», родичі військових не виключають, що ця цифра може бути більшою.

Фотовиставку можна подивитися до 21 грудня.

Фото: Галина Терещук

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