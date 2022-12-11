Денис Шмигаль: «В Україні пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль про ситуацію в енергетиці України:

«В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак (рашистів) в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії.

Тому Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.

Перший пріоритет – це критична інфраструктура й лікарні.

Другий пріоритет – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу.

Третій пріоритет – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти.

Четвертий пріоритет – житловий сектор…

Загалом на відбудову інфраструктури у регіонах Уряд виділив вже понад 5 млрд гривень…

Малий та середній бізнес може отримати кредит під 0% на купівлю альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.