ОСТАННІ НОВИНИ

Денис Шмигаль: «В Україні пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі»

Андрій Котенський

|

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль про ситуацію в енергетиці України:

«В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак (рашистів) в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії.

Тому Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.

Перший пріоритет – це критична інфраструктура й лікарні.

Другий пріоритет – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу.

Третій пріоритет – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти.

Четвертий пріоритет – житловий сектор…

Загалом на відбудову інфраструктури у регіонах Уряд виділив вже понад 5 млрд гривень…

Малий та середній бізнес може отримати кредит під 0% на купівлю альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал