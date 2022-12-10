На Різдво львів’ян кличуть на благодійний концерт у Гарнізонний храм

25 грудня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11, організовують благодійний концерт «Із Різдвом у серці» на підтримку військових. Про це повідомив настоятель храму отець Тарас Михальчук на своїй сторінці у Facebook.

Різдвяний концерт розпочнеться о 19:00 год. У програмі – духовні твори та українські колядки.

Для львів’ян та гостей міста виступатимуть Камерний хор студентів Національної музичної академії України та Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка. Диригують Тетяна Яксманицька та Сергій Самуйлов.

Під час концерту збиратимуть кошти для військової частини А4100.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.