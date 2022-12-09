У Львові кардіохірурги врятували немовля з критичною вадою серця

В Першому медоб’єднанні Львова почали рятувати новонароджених з критичними вадами серця. Дитячі кардіохірурги лікарні Святого Миколая прооперували немовля з транспозицією магістральних артерій. Операцію виконали наступного дня після народження. Про це йдеться у Facebook Першого територіального медичного об’єднання Львова.





Медики розповідають, що щороку в Україні народжується близько 80-100 діток з транспозицією магістральних артерій. Новонароджений Михайлик – один з них. Критичну ваду дитині діагностували відразу після народження.

«Дві головні артерії, що відходять від серця хлопчика, були змінені місцями: від правого шлуночка відходила аорта, а від лівого – легенева артерія. Та все мало би бути навпаки», – йдеться в повідомленні.

Ця вроджена вада супроводжується ціанозом – синюшністю шкіри. Адже через важке порушення кровообігу кисень не надходив до органів дитини в потрібній кількості. Тому в супроводі реанімаційної бригади медиків уже наступної доби Михайлика перевезли з Івано-Франківська до дитячої лікарні у Львові. Аби врятувати дитину, операцію потрібно виконати в перші дні життя.

Кардіохірурги невідкладно провели радикальну корекцію – поміняли місцями основні артерії, повернувши їх в правильне положення та пересадили коронарні артерії – маленькі артерії, що живлять серцевий м’яз.

Операція тривала понад чотири години та пройшла вдало. Малюка виписали на 10 день після втручання. З ним усе добре.

Медики додають, що діти, які народилися з транспозицією магістральних судин, швидко впадають в критичний стан. Без хірургічного втручання близько 30% немовлят з таким діагнозом помирають протягом першого тижня життя, ще 70% – упродовж наступних шести місяців.

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