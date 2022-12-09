РФ втратила ще понад 300 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 93 390 військових, 2 937 танків, 281 літак та 264 гелікоптери. Про це йдеться у FacebookГенштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 9 грудня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 93 390 (+310) осіб,
- танків ‒ 2 937 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 912 (+1) од,
- артилерійських систем – 1 926 (+1) од,
- РСЗВ ‒ 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 531 (+3) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 587 (+5),
- Крилаті ракети – 592 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 164 (+0).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк