РФ втратила ще понад 300 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 93 390 військових, 2 937 танків, 281 літак та 264 гелікоптери. Про це йдеться у FacebookГенштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 9 грудня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 93 390 (+310) осіб,

танків ‒ 2 937 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 912 (+1) од,

артилерійських систем – 1 926 (+1) од,

РСЗВ ‒ 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 531 (+3) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 587 (+5),

Крилаті ракети – 592 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 164 (+0).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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