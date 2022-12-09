Племінник Кадирова стане «наглядачем» на окупованих територіях

Племінник глави Чечні Рамзана Кадирова прибув на тимчасово захоплені території півдня України, щоб контролювати окупаційних «керівників». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, за словами Федорова, цього тижня на тимчасово окуповану територію Запоріжжя приїхав племінник Рамзана Кадирова, який раніше був у Чечні міністром аграрної політики. Ймовірно, він планує красти зерно та вивозити його з України.

Окрім того, окупант контролюватиме місцевих гауляйтерів. А також «слідкувати, щоб гроші йшли виключно в правильний карман» та «кошмарити цивільне населення».

У Центрі журналістських розслідувань зазначили, що родич Кадирова Хасан Ібрагімов став його «представником» на окупованих Херсонщині та Запоріжжі. В тимчасово захопленому Мелітополі наразі перебуває «урядова делегація» з Чечні.