На «Львівській хвилі» відбудеться Андріївський концерт

У вівторок, 13 грудня, на радіо «Львівська хвиля» відбудеться Андріївський концерт, під час якого збиратимуть кошти для ЗСУ. Про це повідомляє Львівська хвиля.

Під час Андріївського концерту «Львівська хвиля» планує зібрати гроші на теплі речі для артилеристів з 43 Окремої Артилерійської Бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Збір проводить Радіо «Львівська хвиля» разом з БФ «Допомога і Турбота».

Андріївський концерт на радіо «Львівська хвиля» відбудеться 13 грудня о 17:00 год. Донати збирають на карту Приватбанку: 5169 3351 0093 7180.

Слухачів порадують відомі виконавці, несподівані дуети та зіркові ведучі. Одну із частин свята вестиме дівочий дует: Василина Арде та Євгенія Науменко. Ведучі обіцяють розпитати знаменитих гостей не лише про музику, а й про пікантні подробиці із життя.

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