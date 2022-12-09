Google розвиватиме цифрову освіту в Україні

Google.org виділить Україні два мільйони доларів та надасть фахівців з Google.org Fellowship для розвитку цифрової освіти. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Так, ця ініціатива допоможе українцям здобути нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу. Функціонал платформи та освітні продукти будуть перекладені англійською мовою.

«Мета проєкту – допомогти Україні розв’язати питання безробіття серед ВПО та зробити внесок в економічне відродження країни. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа», – зазначили в Мінцифри.

Зокрема, програма передбачає:

Елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання;

Інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії;

Рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації;

Пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні.

Також грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів та проєктів.

Окрім того, в межах проєкту планують оновити платформу національного проєкту Дія.Цифрова освіта. Команда Дії працюватиме спільно з фахівцями команди Google.org Fellowship, багато з яких мають українське коріння.

«Менеджери з продуктів, інженери програмного забезпечення, менеджери з маркетингу з Google на безоплатній основі допомагатимуть масштабувати проєкт Дії.Цифрова освіта протягом 6 місяців», – йдеться у повідомленні.