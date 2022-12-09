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Через вибухи на аеродромах РФ ховає свою авіацію, – Повітряні сили

Анастасія Диняк

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Через випадки вибухів на російських аеродромах РФ Росії передислокували і розосередили стратегічну дальню авіацію. Про це пише Українська правда.

Так, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни почали ховати свою авіацію, бо на російських аеродромах почастішали випадки вибухів.

«Військовою термінологією це називається “розосередились” по різних аеродромах. Свою стратегічну дальню авіацію порозтягали, де це можливо, де можна її обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати», – зазначив він.

Ігнат додав, що пересічні росіяни усередині країни, які раніше заявляли, що війна проти України їх не стосується, відчули на собі наслідки російської агресії.

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