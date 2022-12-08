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За Кауфмана внесли заставу, – УП

Анастасія Диняк

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Анонімне джерело зазначило, що за одеського бізнесмена Бориса Кауфмана внесли заставу у розмірі 129 мільйонів гривень. Про це пише Українська правда.

Так, за даними інформатора УП в правоохоронних органах за Кауфмана внесли заставу. Хто саме це зробив не уточнюють.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України арештував Бориса Кауфмана, який був організатором злочинної організації, яка тримала під контролем посадовців Одеської міськради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини.

Після внесення застави бізнесмен зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
  • не відлучатися з м. Києва та м. Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
  • утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю (браслет).

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