Вінницький завод забезпечував РФ деталями для військової техніки

Під час повномасштабної війни один з вінницьких машинобудівних заводів постачав Росії комплектуючі до військової техніки. З початку року завод експортував комплектуючих на понад 51 мільйон гривень. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Так, за даними слідства, в умовах воєнного стану один із вінницьких машинобудівних заводів постачав Росії шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які використовуються зокрема й у військовій техніці.

В Офісі генпрокурора назву підприємства не вказують, однак, за даними «Інтерфакс-Україна», йдеться про Вінницький агрегатний завод.

Для реалізації підприємство залучило ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію РФ. Для обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з Росії використовувалися банківські рахунки, відкриті у європейських банках.

Загалом протягом 2022 року для ремонту російської військової техніки завод експортував комплектуючих на загальну суму понад 51 мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки на виробництві, в офісних приміщень групи компаній та за місцями фактичного проживання причетних осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Фігурантам загрожує до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 15 років та з конфіскацією майна.