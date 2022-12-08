Росіяни вчергове атакували Донеччину: є жертви

Російські окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині. Унаслідок цього одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, у четвер, 8 грудня, росіяни з артилерії атакували приватний сектор Торецька. Одна людина загинула, а ще двоє поранені.
Окрім того, зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків.
Кириленко закликав мешканців Донеччини евакуюватися, щоб не наражати себе на смертельну небезпеку.
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Анастасія Диняк