РФ планує мобілізовувати підлітків на окупованих територіях, – ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що росіяни можуть почати мобілізовувати 17-річних на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МО України.

Так, Юсов наголосив, що втрати Росії у війні з Україною можуть призвести до нових хвиль, форм, методів та систем обліку мобілізації.

«Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон», – зазначив він.

Також представник ГУР додав, що війна торкнеться кожного росіянина і уникнути цього можна лише, якщо повалити чинний режим та звільнити усі окуповані території.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що наразі в Україні перебувають вже 150 тисяч бійців з 300 тисяч мобілізованих і продовження призову не має сенсу.