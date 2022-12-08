ОСТАННІ НОВИНИ

РФ планує мобілізовувати підлітків на окупованих територіях, – ГУР

Анастасія Диняк

|

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що росіяни можуть почати мобілізовувати 17-річних на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МО України.

Так, Юсов наголосив, що втрати Росії у війні з Україною можуть призвести до нових хвиль, форм, методів та систем обліку мобілізації.

«Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон», – зазначив він.

Також представник ГУР додав, що війна торкнеться кожного росіянина і уникнути цього можна лише, якщо повалити чинний режим та звільнити усі окуповані території.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що наразі в Україні перебувають вже 150 тисяч бійців з 300 тисяч мобілізованих і продовження призову не має сенсу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал