«Львівводоканал» отримав генератори та інструменти від іноземних компаній

Словацька компанія Wilseko та німецька Hammann передали ЛМКП «Львівводоканал» генератори та все необхідне для ремонтних робіт. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, іноземні партнери передали генератори, інструменти та матеріали, необхідні для ремонтних робіт.

«Наше підприємство висловлює вдячність компанії Wilseko та Hammann за небайдужість та готовність допомогти. Завдяки допомозі наших меценатів та волонтерів ми віримо у нашу близьку перемогу. Адже ми знаємо, що навіть у найтемніші часи ми продовжуватимемо нашу роботу», – зазначили у ЛМКП.