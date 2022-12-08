Фонд ЄС для допомоги Україні зброєю збільшать на 2 млрд євро

Країни-члени ЄС можуть збільшити розмір Європейського фонду миру щонайменше на два мільярди євро. Зокрема, гроші з нього йдуть на фінансування постачання Україні зброї. Про це пише Європейська правда.

Так, за даними джерел іноземних ЗМІ, міністри закордонних справ ЄС планують ухвалити рішення щодо збільшення Європейського фонду миру на два мільярди євро. Це може статися вже 12 грудня на зустрічі в Брюсселі.

Зазначимо, для прийняття пропозиції необхідне одностайне схвалення всіх країн-членів ЄС.

Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами ЄС для фінансування операцій із підтримання миру. Україна отримала від Фонду загалом 3,1 мільярда євро із шести загалом.