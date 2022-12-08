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Через війну екологія Харківщини зазнала збитків на понад 100 млрд грн

Анастасія Диняк

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Російські військові своїми діями на території Харківщини завдали шкоди навколишньому природному середовищу на понад 100 мільярдів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Так, унаслідок воєнних дій, зокрема обстрілів та пожеж, руйнується ґрунтовий і рослинний покрив, гинуть тварини, забруднюються повітря та води, руйнуються ландшафти та горить ліс.

Окрім того, відбувається засмічення рештками знищеної військової техніки, а також паливно-мастильними матеріалами.

«Розпочаті кримінальні провадження за фактами спричинення шкоди екології внаслідок обстрілів та бомбардування військовослужбовцями ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

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