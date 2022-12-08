Через війну екологія Харківщини зазнала збитків на понад 100 млрд грн

Російські військові своїми діями на території Харківщини завдали шкоди навколишньому природному середовищу на понад 100 мільярдів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Так, унаслідок воєнних дій, зокрема обстрілів та пожеж, руйнується ґрунтовий і рослинний покрив, гинуть тварини, забруднюються повітря та води, руйнуються ландшафти та горить ліс.

Окрім того, відбувається засмічення рештками знищеної військової техніки, а також паливно-мастильними матеріалами.

«Розпочаті кримінальні провадження за фактами спричинення шкоди екології внаслідок обстрілів та бомбардування військовослужбовцями ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.