Росіяни можуть почати новий масштабний наступ навесні, – НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що росіяни можуть заморозити війну в Україні на зиму, щоб почати новий більш масштабний наступ навесні. Про це пише Європейська правда.

Так, Столтенберг заявив, що взимку бойові дії у спокійнішу фазу, однак і Україна, і Росія використають цю можливість для перегрупування і переозброєння військ, тому країни НАТО повинні продовжувати надавати підтримку Україні.

Генсек додав, що наразі РФ не продемонструвала жодних спроб мирно вирішувати конфлікт.

«Умови для дипломатичного рішення зараз відсутні. Чим більше ми хочемо мирного рішення, тим більш терміново ми повинні надати військову підтримку Україні», – зазначив він.

Окрім того, Столтенберг наголосив, що столиці країн НАТО «постійно розглядають питання про те, які системи озброєнь ми хочемо поставити» Києву.