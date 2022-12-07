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Півмільйона за посаду в БЕБ. Виявлено шахрайську схему з працевлаштування

Андрій Котенський

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Співробітники Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України виявили факти шахрайських дій групи осіб, які за грошову винагороду пропонували працевлаштування до БЕБ, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

«Обіцялися посади рядового та керівного складу у територіальних управліннях та центральному апараті БЕБ, при цьому громадян переконували, що для цього є необхідні зв’язки. Вартість працевлаштування становила від 6000 до 15 000 доларів США. У тому числі, пропонувалися посади і до територіальних управлінь БЕБ, конкурси до яких не проводяться і не плануються проводити найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

За сприяння у призначенні громадян на посаду, зловмисники вимагали передоплату. У разі успішного працевлаштування, необхідно було сплатити другу частину коштів.

Наразі, за матеріалами зібраними детективами ВБ БЕБ, відповідним підрозділом Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства.

Винуватцям загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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