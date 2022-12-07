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Остання роль вбитого рашистами Паші Лі. Вийшов трейлер «Мирний-21»

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Вийшов офіційний тизер-трейлер воєнної драми Ахтема Сеітаблаєва «Мирний-21», де одну з ролей зіграв актор Павло Лі, якого вбили російські солдати в Ірпені.

Це стрічка про тих, хто не здався.

«Мирний-21» – це реальна історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Сепаратисти та ворожі спецслужби безрезультатно намагалися змусити бійців-прикордонників зрадити Україну та повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням діючого командира, загін вступив в бій.

«Мирний-21» – не просто воєнна драма, це фільм про справжнє життя українських воєнних. Адже актори, які у фільмі грають прикордонників, наразі захищають нашу країну у лавах ЗСУ та ТРО від російських загарбників.

«Ми презентуємо тизер фільму та присвячуємо це кіно загиблому Паші Лі, який грає у нашому фільмі свою останню роль капітана Осіріса. Присвячуємо всім захісникам та захисницям, які виборюють свободу та незалежність України на фронті і в тилу», — зазначив режисер стрічки Ахтем Сеітаблаєв.

У ролях: Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Марія Штофа, Лорена Колібабчук, Павло Лі, Андрій Мостренко, Лариса Руснак, Зоя Власенко, Сергій Фролов, Ігор Димов, Олег Стефан, Анатолій Ященко, Богдан Жданов, Олександр Бегма, Євген Черніков, Ярослав Безкоровайний, Марія Головацька, Олександр Кравченко, Віталій Бельський, Віталій Крапива

Переглянути фільм «Мирний-21» можна на великих екранах усіх працюючих кінотеатрів України із 22 лютого 2023 року.

Як відомо, на початку березня Паша Лі був смертельно поранений під час евакуації дітей із палаючого будинку в Ірпені. Актор вступив до лав територіальної оборони Збройних сил України, аби захищати рідну країну від російських окупантів. На момент смерті Паші було лише 33 роки.

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