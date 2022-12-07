На фронті загинув депутат Кам'янка-Бузької міської ради Володимир Сенишин

У районі Опитного Бахмутського району під час бойового зіткнення з ворогом загинув депутат Кам’янка-Бузької міської ради 8-го скликання, колишній депутат Кам’янка-Бузької районної ради Володимир Сенишин. Про це повідомила пресслужба Кам’янка-Бузької міської ради.

Як відомо, Володимир Сенишин загинув 6 грудня 2022 року, він був старшим лейтенантом, командиром кулеметного взводу 3 ОМБ 24-ОМБр. Чоловік із 2014 року перебував на захисті нашої Батьківщини.

Детальну інформацію щодо зустрічі похоронного кортежу та чину похорону повідомлять згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

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