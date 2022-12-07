Конституційний суд підтримав відставку трьох суддів

Конституційний Суд України на засіданні 7 грудня підтримав відставку трьох суддів – Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У середу відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду, на якому розглядали питання відставки трьох суддів на підставі поданих ними заяв. За підсумками засідання судді підтримали відставку суддів Сліденка, Саса та Завгородньої», – повідомила керівник управління комунікацій КС та міжнародної співпраці Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Отже, за її словами, у Конституційному Суді нині 13 суддів, для кворуму потрібно 12.

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