З полону повернули 60 українських захисників

З російського полону до України повернули 60 воїнів ЗСУ, нацгвардійців та прикордонники. Серед них є оборонці Маріуполя та «Азовсталі». Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Так, у вівторок, 6 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими у форматі «60 на 60».

«В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів», – зазначив Єрмак.

За даними ОП, додому повернули 34 оборонців Маріуполя, з них – 14 з «Азовсталі»

«Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці. Працюємо далі. Системно і якісно досягаємо мети. Повернемо всіх», – йдеться у повідомленні.