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РФ має ракети ще на кілька масованих ударів, – розвідка

Анастасія Диняк

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Начальник Головного управління розвідки Кирил Буданов заявив, що в Росії залишилося ракет ще на кілька масових обстрілів України. Про це пише Українська правда.

Так, за словами Буданова, запаси російських ракет майже вичерпані та вже наближаються до «критичного мінімуму». Він додав, що виробництво ракет в Росії продовжується, однак воно «мізерне» в порівнянні з тією кількістю, яку росіяни використовують.

«Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої РФ. Військові там знають про цю проблему. Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль», – зазначив начальник розвідки.

Буданов також наголосив, що наступна російська масова атака залежить від бажання росіян та технічних і регламентних робіт по обслуговуванню озброєння окупантів.

За даними ГУР, РФ відчуває нестачу ракетно-артилерійського озброєння вже кілька місяців. Станом на грудень 2022 року Росія так і не отримала жодної балістичної ракети від Ірану, а з Китаю окупанти привозять пральні машини, холодильники та іншу техніку.

Водночас, американські ЗМІ поширюють інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вже у вівторок, 6 грудня, росіяни можуть повторити масову ракетну атаку по Україні.

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