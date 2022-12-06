Окупанти обстріляли Херсон: є загиблий

Російські окупанти 6 грудня завдали удару по Херсону. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, окупанти обстріляли один із інфраструктурних об’єктів міста.

«РФ знову обстріляли Херсон… Наразі відомо про 1 загиблого. На місці працюють ДСНС», – повідомив Тимошенко.

Як пише Українська правда, спочатку інформацію про обстріл Херсону опублікував глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, однак згодом Янушевич видалив свій допис. Пост Янушевича зберігся, тому що його поширила Херсонська міськрада.

Глава ОВА повідомляв, що російські окупанти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.

Зокрема, за його словами, у адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів.

Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу.

Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.