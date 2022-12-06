Окупанти наступають на трьох напрямках: зведення Генштабу

Російські війська ведуть наступ на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 6 грудня.

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступу. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, веде розвідку.

Ворог не припиняє завдавати удари а також здійснювати обстріли населених пунктів і позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. За добу завдав 4 ракетних удари, здійснив до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби від ракетних ударів противника постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Степне Запорізької області.

Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії на захоплених рубежах. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Макіївка, Площанка та Невське Луганської області; Терни та Лиман Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії районів понад 10 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль Донецької області; Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове та Плавні Запорізької області;

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Білогрудове Херсонської області та міста Херсон.

Противник зазнає втрат, відтак 4 грудня у Запорізької області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів отримали поранення.

30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня – всі дезертири знищені.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та склад боєприпасів противника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.