На Запоріжжі підірвали колаборанта Волика

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика, який також є соратником зрадника у розшуку Іллі Киви. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, у вівторок, 6 грудня, близько 6:00 год. біля під’їзду Волика пролунав вибух. За даними Центру національного спротиву, колаборанта госпіталізували.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Микола Волик очолював місцеву ланку Соціалістичної партії та обіймав посаду депутата Мелітопольської районної ради. Однак після окупації міста став активним поплічником місцевих гауляйтерів.