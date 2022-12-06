Львів’ян запрошують на «Christmas по-львівськи»

У суботу, 24 грудня, у Львівській філармонії відбудеться щорічний та завжди очікуваний концерт «Christmas по-львівськи». Про це повідомили організатори VINIL Concert agency.

На сцені творитимуть атмосферу свята симфонічний оркестр та хор Львівської Музичної академії, FiJI Band, Зіновій Карач та інші артисти.

Цей святковий та затишний музичний проєкт став традицією різдвяно-новорічного Львова.

«Christmas по-львівськи – це абсолютно свіже бачення Різдва! Українські колядки у симфонічних версіях Саєнка в поєднанні з казковими вальсами Штрауса! Радість Різдва, втілена у сучасних ритмах і музичних стилях! Трохи експериментів, дрібка затишку, пригорща таємничості – такий рецепт ідеального Різдва-2023! Це буде неймовірно! Ну і, як завжди, не обійдеться без зіркового спеціального гостя та приємних сюрпризів!

Атмосфера затишку та святково-карамельний різдвяний післясмак гарантовано! Лише один концерт! Отож, не зволікайте, адже квитки на цей концерт щороку розлітаються дуже швидко», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Квитки можна придбати за посиланням: Concert.ua.

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