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Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію»

Андрій Котенський

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Витяг про місце проживання, що може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо, можна отримати через застосунок «Дія», повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

Раніше для оформлення цього документа треба було звертатися до відповідних органів реєстрації.

Аби отримати витяг про місце проживання через застосунок «Дія» необхідно:

  • Зареєструватися й увійти у «Дію», оновити її до останньої версії. Для цього потрібно обрати «Меню» – «Оновити застосунок».
  • Перейти у розділ «Послуги» й обрати пункт «Довідки та витяги».
  • У наведеному переліку знайти й обрати «Витяг про місце проживання», а потім – «Замовити витяг».

Важливо Якщо відомості знайдені в реєстрі, ви можете завантажити PDF-документ протягом 24 годин. Для перегляду він доступний у тому ж розділі, де й замовляється послуга («Витяг про місце проживання»). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту.

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