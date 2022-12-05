РФ вдарила по Запорізькій області: є загиблі та поранені

5 грудня російські війська ракетами обстріляли Запорізьку область. Внаслідок удару є щонайменше двоє загиблих та троє поранених. Про це в Телеграмі повідомс голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

В повідомленні йдеться, що в результаті ракетної атаки ворога по селу Новософіївка Запорізького району пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, є двоє загиблих та троє поранених, серед них є одна дитина 2021 року народження.

Голова ОВА закликав перебувати в укриттях та наголосив, що повітряна тривога ще триває і існує високий ризик повторних ракетних атак.

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