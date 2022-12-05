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Перша хвиля ракетної атаки вже пройшла, їх може бути кілька, – Повітряні сили

Ольга Денисяка

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Перша хвиля ракетної атаки країни-терориста російської федерації вже пішла, однак таких хвиль може бути кілька. Передусім удари спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури України. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

«рф продовжує робити те, що вона почала 10 жовтня — бити по об’єктах передусім критичної інфраструктури. Бачимо, що вилетіли стратегічні бомбардувальники, і вже перша хвиля ракет пішла. Їх може бути декілька. Як правило, можуть вони використовувати кілька хвиль таких атак, щоб розосередити ті ракети по всій території України і дещо заплутати дії нашої ППО», –  наголосив Ігнат.

Зазначимо, що 5 грудня по всій території України оголошена повітряна тривога.

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