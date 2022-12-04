Український ударний безпілотник вдало пройшов низку випробувань

У ДК «Укроборонпром» заявили, що український безпідотник дальністю ураження на тисячу кілометрів вдало пройшов низку випробувань. Про це пише Українська правда.

Так, за даними речниці «Укроборонпрому» Наталії Сад, станом на 4 грудня низка етапів успішних випробувань дрону позаду. Наразі починається етап перевірки під дією засобів радіоелекронної боротьби.

Зазначимо, йдеться про український дрон-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини.

«Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати», – зазначила Сад.