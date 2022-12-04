На Донеччині загинули п’ятеро добровольців з Грузії

В оточення російських окупантів під Бахмутом на Донеччині потрапила група грузинських добровольців. П’ятеро бійців загинули. Про це пише Українська правда.

Так, під Бахмутом отримав поранення грузинський командир, п’ятьом добровольцям з Грузії не вдалося живими вийти з оточення. Усі вони брали участь у війні у складі в 57-ій бригаді з березня 2022 року.

«Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих», – зазначив доброволець Ромео Парулава.

Зазначимо, загиблими виявилися Авто Руруа, Ромео Пічхая, Ромео Кварацхелія, Бадрі Маркелія, Мераба Аладашвілі.

«У ці важкі хвилини приношу свої співчуття сім’ям, друзям і родичам усіх грузинських бійців, які загинули в Україні», – наголосила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.