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Велогонщиця Олена Старікова виборола «золото» на етапі Ліги чемпіонів

Ольга Денисяка

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26-річна львівська спортсменка Олена Старікова виборола золоту медаль в спринті на четвертому етапі Ліги чемпіонів з велотреку. Про це повідомив у Телеграмі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Спортсменка Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності та Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Олена Старікова здобула «золото» у спринті на четвертому етапі Ліги чемпіонів з велотреку. У фіналі українська спортсменка випередила чинну чемпіонку світу у цій дисципліні Матільде Грос з Франції.

Ліга чемпіонів — це змагання для найуспішніших світових зірок, які відбуваються під егідою Міжнародного союзу велосипедистів (UCI). Такі змагання проводять вдруге. 

26-річна Олена Старікова – заслужений майстер спорту України. Тренує спортсменку Євген Болібрух. На Олімпіаді-2020 Олена Старікова стала срібною призеркою в спринті.

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