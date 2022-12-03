У Вашингтоні відкрили скульптуру до 300-річчя з дня народження Сковороди

Скульптура великого українського філософа й мислителя Григорія Сковороди, 300-річний ювілей якого зараз відзначає наша країна, з’явилася в центрі Вашингтона, біля Українського дому – тепер її щодня бачитиме багато американців, передає Укрінформ.

Статуя Сковороди зображає його під час ходи з патерицею і книгою в руках. Монумент встановлений таким чином, що мислитель розвернутий в географічному напрямку України, що також є символічним елементом композиції.

Скульптуру виконав американський митець Марк Роудс (Mark Rhodes). У коментарі агентству він розповів, що його дуже надихає те, як український народ зараз бореться за свою свободу й ідентичність.

«Хоча я і не є українцем за народженням, але, мабуть, як зазначила пані посол, я можу бути українцем за вибором», – зауважив митець. Він поділився, що від самого початку був вражений, що Сковорода навіть не як особистість, а як явище, герой, частина української самосвідомості був водночас простою, чемною, геніальною і комплексною людиною. «Моє захоплення Сковородою зростало в міру захоплення українським народом, чим більше я пізнавав їх обох», – додав Роудс.

Він підкреслив, що був радий відтворити один із символів українства, який прикрашатиме Вашингтон.

«Якщо ця скульптура може принести комусь із українців розраду й нагадати їм тут про їхню країну, спадщину, красу їхньої нації та свободу хоча би трохи – я був би щасливішим і відчував би, що зробив щось корисне», – зауважив митець.

Посол України в США Оксана Маркарова, зі свого боку, зауважила, що відкриття пам’ятника Сковороді у Вашингтоні стало частиною кампанії, яка поширює правду про українську історію й культуру. «Сковорода – це неймовірний символ української любові до свободи й того, що три століття тому існувала не лише українська мова, культура, але й такі видатні філософи абсолютно європейського рівня, про яких знаємо не лише ми», – зауважила посол.

Вона нагадала, що Сковорода знав багато мов, його роботи залишаються актуальними й сьогодні, їх вивчають в інших країнах. Український мислитель відмовився від престижної для того часу служби при російському дворі. «Сковорода не бачив себе поза Україною, а також у межах існуючих інституцій, бо він був «глобальною» людиною, яка була подарована Україні», – зазначила Маркарова.

За словами настоятеля Українського православного кафедрального собору Святого Андрія Отця Володимира, монумент Сковороді в американській столиці є настільки ж важливим, як і пам’ятник Томасу Джефферсону, який став епіцентром американської культури.

«Сковорода є епіцентром нашої культури, який захищав її не тільки умом, але й душею», – зауважив священник.

Він підкреслив, що Григорій Сковорода відзеркалює український етнос, що особливо важливо зараз, коли Україна воює за свою свободу, культуру й національну ідентичність.

Як повідомлялося, попри повномасштабну російську агресію, яка триває з 24 лютого, цими днями Україна відзначає 300-річний ювілей від дня народження великого Українця, видатного філософа Григорія Сковороди. З цієї нагоди відбулися заходи в Києві, інших українських містах, а також в інших країнах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.